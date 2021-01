Ore drammatiche in Abruzzo: quattro dispersi sul Monte Velino, ricerche senza sosta

Quattro dispersi sul monte Velino, in Abruzzo, a causa del maltempo. Pesanti difficoltà nelle ricerche, si sono perse le tracce degli escursionisti.

Quattro escursionisti risultano dispersi da ieri pomeriggio dopo un’escursione sul monte Velino, situato nell’aquilano. L’allarme è stato lanciato sin dal tardo pomeriggio quando gli escursionisti non hanno mai fatto ritorno a casa.

Ieri sera è avvenuta la partenza delle squadre del soccorso alpino per dar inizio alle ricerche dei quattro dispersi con tantissime difficoltà legate alle pessime condizioni meteorologiche.

Ieri, sull’Appennino abruzzese, si sono verificate vere e proprie tempeste di neve legate all’intenso vento di libeccio (soprattutto oltre i 1500-1700 metri di altitudine). A causa del tempo avverso sono state interrotte le ricerche in piena notte, mentre in mattinata sono riprese grazie ad un momentaneo miglioramento.

Da quanto appreso da fonti sul posto, l’elicottero per le ricerche non è stato in grado di atterrare a causa dei venti tempestosi che hanno sferzato il crinale montuoso. Purtroppo pare che i soccorsi abbiamo perso totalmente le tracce dei dispersi. L’unica speranza, al momento, è che i quattro escursionisti siano riusciti a salire al Rifugio Cofini, un bivacco adibito agli animali e al pernotto delle persone.

Le ricerche a breve saranno nuovamente rese difficili dal maltempo in arrivo.

A cura di Raffaele Laricchia

