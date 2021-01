Previsioni meteo: rapida sferzata artica con fiocchi di neve a bassa quota, poi alta pressione!

Ondata di freddo imminente, tornano i fiocchi di neve a bassa quota. Poi nuova rimonta dell’alta pressione e clima mite! Le previsioni meteo.

L’Italia vivrà una vera e propria altalena termica nei prossimi giorni grazie alla rapida alternanza tra correnti miti meridionali, correnti molto fredde artiche e quelle ancora una volta miti provenienti da sud-ovest.

Attualmente ci troviamo in un contesto fresco e addirittura a tratti mite, ma già da domani mattina assisteremo ad un repentino calo termico grazie all’ingresso di aria molto fredda di origine artica di cui vi abbiamo ben parlato nei giorni scorsi.

SFERZATA FREDDA IN ARRIVO | L’aria fredda dilagherà nel Mediterraneo attraverso i Balcani, ma coinvolgerà principalmente le regioni del centro-sud e del versante adriatico. I fenomeni saranno comunque molto deboli e isolati: dapprima transiterà il fronte freddo della perturbazione domani mattina, il quale porterà rovesci sparsi e neve oltre 600-700 metri su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, entroterra campano, mentre tra domani sera e mercoledì mattina assisteremo a rovesci sparsi su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata con neve debole fino a 300 metri di quota. Il tutto sarà condito da forti venti di tramontana e mareggiate. Qualche fiocco di neve arriverà anche in Sicilia oltre i 900-1000 metri domani.

DOPO IL FREDDO TORNA IL CLIMA MITE | L’ondata di freddo si rivelerà molto rapida e già da giovedì mattina le temperature torneranno a salire nettamente un po’ ovunque. L’alta pressione riconquisterà tutta la penisola e spazzerà via le fredde correnti artiche sull’est Europa. Da venerdì fino al termine della settimana le temperature torneranno a salire portandosi oltre le medie del periodo e potrebbero nuovamente toccare i 15-18°C sulle regioni del centro-sud.

A cura di Raffaele Laricchia

