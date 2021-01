Scossa di terremoto su Zante: sisma nettamente avvertito

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 sulla scala Richter si è verificata alle 14:35, ora italiana, sull’Isola di Zante, famosa meta turistica della Grecia.

Il terremoto, avvenuto a una profondità di circa 15 km, ha avuto epicentro a 9 km dalla località di Zakynthos. Il sisma è stato avvertito distintamente in tutta l’isola di Zante ma anche in altre aree della Grecia, in particolare nella periferia della Grecia occidentale.

Non si segnalano al momento danni a cose o persone.

A cura di Francesco Ladisa

