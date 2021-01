Calabria: grossa frana a Rota Greca, fango e detriti invadono centro abitato

Paura questa notte nel cosentino per una grossa frana che ha colpito il piccolo centro abitato di Rota Greca. Una massa di fango e detriti, staccatasi da una collina, ha invaso strade e alcune abitazioni, costringendo all’evacuazione di diverse case.

I vigili del fuoco hanno fatto evacuare inizialmente una decina di persone da tre abitazioni investite dallo smottamento. Attualmente sono in corso di svolgimento le verifiche ma la frana, secondo quanto emerso, è ancora in movimento e per questo motivo, in via precauzionale sono state evacuate ulteriori 10 nuclei familiari per un totale di 40 persone. Per fortuna non si segnalano feriti o vittime.

A cura di Francesco Ladisa

