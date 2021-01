Maltempo: forte rovescio di neve tonda imbianca la spiaggia di Vasto

Come vi abbiamo illustrato in questo articolo poc’anzi, sta affluendo in queste ore l’impulso d’aria più fredda sulle nostre regioni centro-meridionali, apportando fenomeni a carattere sparso soprattutto lungo il medio-basso Adriatico.

Al momento, come possiamo vedere anche dalle immagini satellitari, l’instabilità maggiore interessa l’Abruzzo meridionale e il Molise. Un forte rovescio di neve tonda ha imbiancato il litorale e la spiaggia di Vasto, con una temperatura attorno ai 6°C.

In meteorologia la neve tonda (o neve granulosa friabile o grandine molle o anche pallottoline di neve) è una precipitazione atmosferica solida, costituita da palline di ghiaccio bianche e opache, che cadono da una nube. È spesso erroneamente associata alla pioggia gelata. La formazione della neve tonda avviene quando un cristallo di ghiaccio o una piccola porzione di ghiaccio omogeneo viene circondata di goccioline sopraffuse di nube, che congelano velocemente al contatto; si sono osservati stadi intermedi tra il cristallo di neve e la neve tonda, con cristalli non completamente circondati da goccioline.Â

A cura di Francesco Ladisa

