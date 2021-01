Violento tornado notturno in Alabama: devastata la città di Fultondale

Tornado devastante in Alabama in piena notte, distrutte anche alcune case a Fultondale. Le immagini.

Gli Stati Uniti si confermano terra di fenomeni estremi, purtroppo anche in pieno inverno. Gli eccezionali contrasti tra il freddo polare e l’aria molto più calda proveniente dal Messico hanno innescato temporali davvero violenti che non hanno nulla da invidiare a quelli tipici della “stagione dei tornado”, che inizia in primavera.

Un potente tornado si è abbattuto questa notte in Alabama ed in particolare sulla città di Fultondale. La situazione è molto critica: gran parte del centro abitato è stato devastato dalla furia del tornado, capace di abbattere tutti gli alberi, far volare via interi tetti, devastare capannoni e addirittura spazzar via alcune abitazioni. A giudicare dai danni deve essersi trattato di un tornado di categoria F4, con venti superiori ai 350 km/h.

CI sono danni in tutta la città : secondo fonti locali almeno cinque persone sono state gravemente ferite e trasportate in ospedale. Fortunatamente pare non ci siano vittime. I feriti erano rimasti intrappolati tra le macerie delle proprie abitazioni crollate.

Secondo quanto riferito dal sindaco di Fultondale almeno il 20% della città è stato gravemente danneggiato dal tornado, nella più totale incredulità della popolazione colpita in piena notte da un fenomeno devastante.

A cura di Raffaele Laricchia

