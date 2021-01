Freddo intenso e ghiaccio nel reatino: Protezione Civile a lavoro per la sicurezza delle strade

Non solo disagi per pioggia e allagamenti nel reatino ma anche per il ghiaccio che stamane sta creando difficoltà soprattutto alla viabilità stradale.

Rieti e provincia si è risvegliata con temperature sotto lo zero di diversi gradi e con numerose vie completamente ghiacciate. A creare particolare preoccupazione la superstrada Rieti-Terni e le uscite Rieti-est e Rieti-ovest. Provincia e volontari della Protezione civile al lavoro per la sicurezza della viabilità già dalle prime ore del mattino.

Non vengono segnalate per ora ulteriori criticità.

A cura di Francesco Ladisa

