Marche, scossa di terremoto in serata: tremori tra Ancona, Macerata e San Benedetto del Tronto

Terremoto moderato avvertito nelle Marche, scossa tra Ancona, Fermo e Macerata nella serata di oggi 27 gennaio 2021. I dati dell’INGV.

Una scossa di terremoto è stata avvertita nella tarda serata di oggi 27 gennaio 2021, esattamente alle 22.46, nelle Marche centrali tra le province di Ancona, Fermo e Ascoli Piceno. Molte le segnalazioni arrivate in redazione dal capoluogo marchigiano.

Dai primi dati che arrivano dall’INGV il sisma ha raggiunto la magnitudo 3.5 sulla scala richter, mentre l’ipocentro è stato localizzato a circa 9 km di profondità . Epicentro individuato nel mar Adriatico, a pochissimi chilometri a largo di Civitanova Marche.

La scossa è stata chiaramente avvertita in un raggio di oltre 30 km, specie tra Ancona, Fermo, Porto Sant’Elpidio, San Benedetto del Tronto, Civitanova Marche, Macerata e Porto Recanati. Non ci sono danni a cose o persone.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///



Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata  Pop olazione Civitanova Marche MC 13 41983 41983 Porto Sant’Elpidio FM 14 26152 68135 Porto San Giorgio FM 19 16121 84256 Porto Recanati MC 20 12531 96787

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook