Meteo: fine della tramontana, oggi brevissima pausa prima dei giorni della Merla

Breve miglioramento e tanto Sole oggi in Italia, con poche nubi. Da domani nuovo peggioramento. Le previsioni meteo.

Dopo un freddo risveglio legato ai cieli sereni e alle forti inversioni termiche notturne, le temperature sono in rapida ascesa su tutta Italia grazie alla presenza del Sole e all’ingresso di correnti via via sempre più miti da ovest.

L’alta pressione oggi regalerà una brevissima tregua con qualche grado in più rispetto ai giorni scorsi, ma già da domani le condizioni meteo tenderanno nuovamente a peggiorare per l’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche.

METEO 28 GENNAIO 2021 | Stabile e soleggiato su tutto il versante adriatico, gran parte del nord, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria. Nubi basse su Liguria e Toscana, in estensione a Lazio e Sardegna nel corso della giornata. Nubi basse possibili anche sulla Sicilia settentrionale, ma ovviamente senza piogge. Queste nubi basse, visibili anche dal satellite, sono tipiche delle fasi di alta pressione.

Qualche nevicata arriverà solo sull’arco alpino, in particolare sul confine con Svizzera e Austria, mentre il versante italiano vedrà al più cieli nuvolosi o poco nuvolosi.

Nel video presentato da Raffaele Laricchia tutti i dettagli per oggi:



A cura di Raffaele Laricchia

