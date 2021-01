Tremori e boati tra Ancona e Fermo: altra scossa di terremoto moderata nella notte

Sequenza sismica nel mar Adriatico a largo delle Marche. Nuova scossa moderata avvertita nella notte ad Ancona, Fermo e Macerata. I dati dell’INGV.

Una nuova scossa di terremoto di moderata entità è stata registrata nel cuore della notte a largo delle Marche, esattamente dove ieri sera era avvenuta una scossa di magnitudo 3.5 ben avvertita nelle province di Ancona, Fermo e Macerata.

Il nuovo evento sismico è avvenuto alle 02.21 di oggi 28 gennaio 2021: secondo i dati dell’INGV ha raggiunto la magnitudo richter 3.1, ad una profondità ipocentrica di 9 km.

L’epicentro del terremoto è stato localizzato nuovamente nel mar Adriatico, circa 13 km a largo di Civitanova Marche, in provincia di Macerata. Tremori avvertiti chiaramente nella cittadina marchigiana e anche su Fermo, Macerata e Ancona seppur in maniera più debole rispetto al sisma di ieri sera.

///TERREMOTI IN TEMPO REALE NELLA NOSTRA PAGINA DI MONITORAGGIO///



A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook