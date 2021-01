Blizzard in Siberia: scatti durante le bufere a Vladivostok

Blizzard su Vladivostok, in Russia, la tempesta di neve fino a 110 km/h immortalata da un fotografo.

Siberia sempre più gelida e piena di neve in questo finale di gennaio: le temperature sono davvero rigide su quasi tutta l’Asia settentrionale fin sulla Mongolia, la Cina settentrionale, il Kazakistan e il Giappone. Ovviamente le temperature più proibitive sono in Siberia, dove la colonnina di mercurio oscilla tra i -40 e i -58°C grazie ad un ormai consolidato anticiclone russo siberiano (che potrebbe rappresentare un fattore rilevante per le sorti invernali in Europa nel mese di febbraio).

Un affondo gelido proveniente dalla Siberia centrale ha colpito la Cina, la Corea del nord e i settori più sud-orientali della Russia: le immagini che vi mostriamo arrivano dalla città di Vladivostok, situata sulla costa pacifica a pochi passi dalla Corea del Nord. Sulla città russa si è abbattuta una bufera di neve estrema, con venti gelidi fino a 110 km/h. Il fenomeno, in meteorologia, prende il nome di “blizzard” e sta ad indicare una bufera di neve con venti tempestosi e fiocchi piccoli, sminuzzati proprio dal vento.

Le immagini rendono chiaramente l’atmosfera polare su Vladivostok:

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>