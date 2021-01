Meteo: soffio umido dall’Atlantico, maltempo in arrivo!

Tante nubi in Italia, arrivano anche deboli piogge oggi. Temperature in netto aumento ovunque! Le previsioni meteo per oggi e prossimi giorni.

Le nubi sono in rapido aumento su tutta la nostra penisola ma in maniera particolare sulle regioni centrali, dove non mancano anche deboli piogge sparse. Si tratta di una nuova perturbazione, piuttosto blanda, che dall’Atlantico si è diretta sull’Europa centrale e che marginalmente interessa anche lo Stivale.

METEO 29 GENNAIO 2021 | Giornata grigia e nuvolosa su tutto il centro Italia, nord-est e parte del sud. Le schiarite più significative riguarderanno il nord-ovest e la Sicilia. Possibilità di piogge deboli e disorganizzate su Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Friuli Venezia Giulia. Neve solo in alta quota in Appennino.

Le temperature sono attese in generale aumento a causa di venti più miti occidentali che porteranno la colonnina di mercurio addirittura fino a 17-18°C al sud e isole maggiori. Temperature in aumento marcato anche in Piemonte per l’arrivo del vento di foehn.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Tanto maltempo nel week-end? La risposta è si. Arriverà domani una perturbazione ben più intensa ed estesa che avvolgerà tutto il nord e poi, entro domenica, si sposterà al centro-sud. Avremo piogge diffuse e nevicate abbondanti in alta quota sull’Appennino, fino a 1000 metri sulle Alpi.

A seguire possibile ondata di caldo anomalo! Leggi qui >>>>

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook