Meteo: arriva il maltempo da stasera, giornata MITE al sud!

Giornata mite al centro-sud, picchi oltre 20°C in Sicilia. Arriva il maltempo al nord dal tardo pomeriggio. Le previsioni meteo per oggi.

Le umide e miti correnti occidentali stanno attraversando tutta l’Europa meridionale con obiettivo proprio l’Italia, dove porteranno sia maltempo e sia un aumento delle temperature.

L’incremento termico ad onor del vero è già in atto da ieri, visto che la colonnina di mercurio ha raggiunto i 20°C in Sicilia. Tuttavia oggi avremo un ulteriore aumento delle temperature a causa dell’arrivo di una massa d’aria calda nord africana, spinta dalla perturbazione in avvicinamento.

METEO 30 GENNAIO 2021 | Mattinata stabile da nord a sud e soprattutto mite su tutte le regioni meridionali sin su Abruzzo, Molise e Lazio. Temperature massime fino a 18-20°C su Sardegna, Sicilia, Puglia. Picchi di 22°C nelle aree interne siciliane. Più freddo solo al nord, in attesa del maltempo in arrivo dal tardo pomeriggio: ci aspettiamo piogge su Liguria, Piemonte, Lombardia, Emilia, Toscana settentrionale (specie in serata). Nubi in aumento sul nord-est ma ancora senza particolari fenomeni, eccetto qualche fiocco di neve sulle Alpi. Sul nord-ovest nevicherà oltre i 700-800 metri di quota.



Il peggioramento domani si sposterà su tutto il centro-sud, in un contesto però ancora fresco con temperature tra i 10 e 16°C. Ombrelli aperti su gran parte della penisola domani, ne riparleremo meglio in un altro aggiornamento.

A cura di Raffaele Laricchia

