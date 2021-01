Meteo: domenica con tanto maltempo e vento, le previsioni

Maltempo diffuso al nord-ovest, domani peggiora su gran parte d’Italia. Possibili nubifragi in Campania e Salento. Il meteo per domani 31 gennaio 2021.

L’aumento delle temperature avvenuto oggi su tutta Italia non deve trarre in inganno e non sempre un aumento termico è segno di bel tempo prolungato. Purtroppo le condizioni meteo sono già in rapido peggioramento, del resto come previsto, sulle regioni nord-occidentali e a breve “cadranno” anche tutte le altre regioni della penisola.

Piove in questo momento su Liguria, Piemonte, Emilia, Lombardia e localmente anche su Marche, Abruzzo, Toscana, Trentino, Veneto e Friuli. La causa è una perturbazione atlantica che ha tutte le intenzioni di regalarci un fine settimana con l’ombrello.

METEO 31 GENNAIO 2021 | Il mese di gennaio si concluderà con il maltempo su tante nostre regioni. La perturbazione ora presente sul nord-ovest si sposterà sul nord-est e sulle regioni del centro-sud, dove porterà piogge diffuse, locali forti rovesci e anche vento sostenuto di libeccio.

I settori più colpiti saranno ovviamente quelli tirrenici grazie alla loro maggior esposizione alle umide correnti atlantiche: ci aspettiamo piogge diffuse tra la notte e domani mattina, e poi ancora in serata, su Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Possibilità di locali nubifragi sulla Campania meridionale (Cilento) con accumuli di pioggia superiori agli 80 mm.

Piogge intense e possibili di forti temporali anche in Salento tra mattina e pomeriggio.

Sul Nord-est, Sicilia, Puglia centro-settentrionale e il versante adriatico le piogge saranno più deboli e irregolari.

Miglioramento graduale invece sul nord-ovest, sin dalle prime ore della giornata.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Il vento sarà sostenuto di libeccio su tutto il centro-sud, mentre le temperature non subiranno grandi variazioni (solo un lieve calo sul centro-sud). La neve, purtroppo, scenderà solo in alta quota lungo tutto l’Appennino e le Alpi orientali.

Potrebbe interessarti: prossima settimana anticipo di primavera! Leggi qui >>>

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook