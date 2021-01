Previsioni meteo: assaggio di primavera la prossima settimana, esagerato aumento delle temperature

Anomala ondata di caldo la prossima settimana, scoppia la primavera al centro-sud con temperature oltre i 20°C per diversi giorni. Le previsioni meteo.

Le previsioni meteo per la prossima settimana non rappresentano più un problema per i modelli matematici, tutti concordi con il primo vero assaggio di primavera di questa seconda parte d’inverno. La bella giornata odierna, con temperature che hanno sfiorato i 20°C al sud, rappresenta solo un antipasto della prolungata e notevole ondata di caldo attesa la prossima settimana, in particolare tra 3 e 7 febbraio.

Nel frattempo dovremo ancora fare i conti con piogge, vento e qualche forte temporale: già in queste ore una perturbazione sta raggiungendo il nord a suon di piogge e locali rovesci intensi, mentre domani toccherà al centro-sud assistere ad un calo termico e a tanto maltempo.

Poi tra lunedì e martedì altra perturbazione principalmente sul centro-sud e quindi altra dose di piogge e nubi, seppur con temperature ugualmente elevate per il periodo.

CAMBIA TUTTO DA MERCOLEDI’ | Dopo il passaggio della perturbazione atlantica d’inizio settimana assisteremo ad un repentino rinforzo dell’alta pressione africana su tutto il Mediterraneo centrale e quindi su tutta Italia. L’intera seconda metà della prossima settimana, tra mercoledì 3 e domenica 7, si preannuncia molto mite per il periodo, addirittura con circa 10°C sopra le medie termiche di febbraio.

Il responsabile di questa insolita ondata di caldo africano sarà un affondo freddo e perturbato sulla penisola iberica, il Marocco e addirittura le isole Canarie: l’arrivo dell’aria fredda a latitudini così basse (quasi a ridosso del tropico) innescherà un forte richiamo di aria calda africana verso il Mediterraneo.

Saranno le regioni del centro-sud il bersaglio principale delle miti correnti meridionali: le temperature schizzeranno sui 18-20°C su quasi tutto il Meridione, ma non escludiamo picchi di addirittura 22-24°C su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Fino a 20-21°C attesi in Puglia, mentre Campania, Lazio, Molise e Abruzzo assaporeranno temperature tra i 15 e 19°C.Â

Via via sempre più fresco man mano che ci spostiamo verso nord, ma anche sul settentrione avremo temperature superiori alle medie del periodo ( e di molto).

Di contro, però, la particolare configurazione barica che verrà ad instaurarsi potrebbe innescare rovesci e temporali molto intensi sull’alto Tirreno e sul nord-ovest (Liguria, Toscana, Piemonte in primis), soprattutto tra venerdì 5 e domenica 7. Su quest’ultima previsione ci sono ancora molte indecisioni, mentre per quel che riguarda l’aumento delle temperature ci sono ormai ben pochi dubbi.

A cura di Raffaele Laricchia

