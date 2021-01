Terremoto con forte boato a Belluno: i dati INGV

Una scossa di terremoto si è verificata poco fa in Veneto nella zona di Belluno, dove è stata avvertita chiaramente.

Dalle prime stime dell’INGV, il sisma, avvenuto alle ore 10:56, è stato di magnitudo 3.0 sulla scala Richter. L’epicentro è stato localizzato a soli 3 km da Belluno, ad ovest del centro abitato.

La scossa di terremoto si è verificata a una profondità di circa 8 km, per tanto ha provocato un forte boato nella zona epicentrale, che ha spaventato non poco la popolazione. Molte le segnalazioni giunte non solo dalla città di Belluno ma anche dalla provincia.

Non si segnalano comunque danni a cose o persone data l’entità modesta della scossa di terremoto.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook