Rara “roll cloud” attraversa i cieli della Puglia [FOTO]

Affascinante nube a rotolo (roll cloud) nei cieli della Puglia. Fenomeno raro e non pericoloso. Le immagini.

Una spettacolare “roll cloud” si è sviluppata questa mattina nei cieli pugliesi, durante la fase di maltempo di stampo atlantico in atto in queste ore sulle regioni meridionali. Una nube lunghissima e a forma cilindrica è letteralmente rotolata da ovest verso est nei cieli pugliesi, attraversando l’intera regione in breve tempo. Il massimo sviluppo della “roll cloud” è avvenuto tra barese e brindisino, da dove arrivano scatti fotografici anche piuttosto minacciosi.

La roll cloud è una nube che ricorda le caratteristiche di un rullo, comunemente detta anche tornado orizzontale, per il suo effetto vorticoso. E’ una nuvola molto maestosa che può estendersi in lunghezza fino a decine e decine di chilometri, tuttavia non determinando precipitazioni significative e in genere “staccata” da celle temporalesche, pertanto non va confusa con le “shelf cloud”.

Si sviluppa grazie al transito di una massa d’aria fredda su una molto più calda presente al suolo: l’aria calda sale verso l’alto e grazie al wind shear elevato (cambio di direzione del vento con l’aumentare della quota) si invortica su se stessa generando l’effetto a “rotolo”.

A cura di Raffaele Laricchia

