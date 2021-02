Gelo e neve negli USA: atmosfera surreale a Chicago, nel lago Michigan pieno di ghiaccio [VIDEO]

Neve e gelo negli USA, tutto bianco a New York. Lago Michigan pieno di blocchi di ghiaccio, l’atmosfera è polare.

Un’ondata di freddo e neve sta investendo in queste ore gli Stati Uniti centro-orientali, soprattutto le aree tra Michigan, Ohio, Pennsylvania, Maryland, New York e New Jersey. L’aria fredda artica ha causato un forte calo delle temperature e soprattutto l’arrivo della neve in pianura su vastissime aree. In questi minuti sta nevicando intensamente anche su New York, dove si registrano già alcuni centimetri di neve fresca.

Gran freddo e gelo anche su Chicago, dove il lago Michigan si presenta in versione polare. Grossi blocchi di ghiaccio, tipici del lago in pieno inverno, fluttuano sulle onde nel silenzio circostante. L’effetto è davvero surreale, ripreso da una barca nel cuore del lago, davanti alla riva di Chicago.



La neve a New York:

A cura di Raffaele Laricchia

