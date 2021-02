Meteo: ennesimo peggioramento oggi, arrivano piogge e rovesci

Nuova perturbazione atlantica in Italia, altre piogge al sud e lato tirrenico. Ultimo peggioramento prima dell’ondata di caldo!

Prima della lunga e mite tregua attesa da mercoledì, bisognerà fare i conti con un’altra perturbazione atlantica già in ingresso in questi minuti nel Mediterraneo. Le nubi sono in rapido aumento su gran parte del centro-nord e del lato tirrenico, ma il peggioramento si concentrerà tra pomeriggio e sera prevalentemente sulle regioni del sud e del medio-basso Tirreno.

METEO 1 FEBBRAIO 2021 | Nubi e piogge in arrivo su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Lazio (specie tra le province di Latina e Frosinone). Nubi e piogge molto sparse e deboli in Puglia, Molise ed entroterra abruzzese. Piogge sparse anche in Sardegna. I fenomeni più incisivi, dunque, riguarderanno Lazio meridionale, Campania e Calabria.

Cieli poco nuvolosi o nuvolosi sul resto del centro-nord, ma senza piogge.



A cura di Raffaele Laricchia

