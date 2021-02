Previsioni meteo: settimana MITE e primaverile, quanto durerà?

Piena primavera in arrivo, prosieguo di settimana stabile e mite. Oltre 20°C al sud ed isole maggiori. Nebbie e nubi al nord e alto Tirreno. Le previsioni meteo.

La prima settimana di febbraio si rivelerà tutt’altro che invernale come già ampiamente discusso nei giorni scorsi. Ma come mai l’inverno abbandona improvvisamente l’Italia? La causa risiede in una importante discesa di aria fredda nord Atlantica sin verso le isole Canarie e il Marocco, una situazione barica che impone obbligatoriamente una risalita di aria calda sahariana verso il Mediterraneo centrale. Questa situazione barica resterà invariata praticamente fino al week-end e terrà lontano il freddo invernale dall’Italia.

Domani, 2 febbraio (giorno della Candelora) presenterà gli ultimi deboli fenomeni di pioggia al sud, ma dal pomeriggio avremo un diffuso miglioramento del tempo ad opera dell’alta pressione africana. Da mercoledì avrà inizio il periodo stabile e molto mite che si protrarrà quantomeno sino a sabato 6 e probabilmente domenica 7.

Le regioni del centro-sud saranno quelle maggiormente inglobate dal flusso mite africano, capace di far impennare le temperature fino a 19-21°C su Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia. Addirittura a livello locale le temperature potranno raggiungere i 24-25°C sulle isole maggiori. Clima mite anche su Basilicata, Campania, Lazio, Molise e Abruzzo con temperature fino a 17-19°C. Aumento termico più contenuto al nord, ma anche qui avremo diversi gradi oltre le medie del periodo e clima tutt’altro che invernale.

Con l’arrivo dell’alta pressione, tuttavia, torneranno anche nubi basse e nebbie in pianura Padana e sull’alto Tirreno, mentre avremo tanti spazi soleggiati sul centro-sud.



QUANDO TORNA L’INVERNO | Fortunatamente questo anomalo periodo troppo mite si interromperà bruscamente tra domenica 7 e lunedì 8: sarà proprio la perturbazione atlantica intrappolata tra Spagna, Marocco e Canarie a spostarsi sulla nostra penisola sul finire della settimana e a portare un diffuso calo termico, nubi e piogge. Non escludiamo l’arrivo di temporali molto forti e locali nubifragi su Liguria, Piemonte, Toscana nel week-end.

Il gran freddo, invece, è ancora lontano: ad ora potrebbero esserci delle possibilità di un’irruzione fredda nel corso della seconda decade di febbraio, ma più che una previsione trattasi di un’ipotesi lontana. L’aria gelida siberiana pian piano avanzerà sull’est Europa, ma la via che essa successivamente prenderà (Mediterraneo, Europa centrale o nord Europa) non è assolutamente chiara al momento.

A cura di Raffaele Laricchia

