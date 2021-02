Settimana nera sui monti: diversi morti, feriti e purtroppo ancora dispersi

Settimana da incubo per Alpi e Appennini. Numerosi incidenti a causa delle valanghe, travolte diverse persone. Ci sono vittime, feriti e dispersi.

Una settimana da incubo quella da poco terminata per i nostri monti, dalle Alpi agli Appennini: i continui sbalzi termici e l’instabilità del manto nevoso hanno dato origine a numerose slavine e valanghe che hanno colpito, in più casi, alpinisti ed escursionisti. Alcuni di questi incidenti si sono rivelati mortali.

Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sulla propria pagina Facebook ha fatto un resoconto di tutto quel che è accaduto negli ultimi giorni, sottolineando quanta attenzione meriti la montagna, sia per gli appassionati che per i professionisti.

MONTE VELINO – Siamo arrivati al nono giorno di ricerche dei quattro escursionisti che si erano imbattuti in una passeggiata fuori pista sul monte Velino, in Abruzzo. Purtroppo il gruppo di ragazzi non è ancora stato ritrovato nonostante le ricerche con elicotteri, varie squadre di soccorso ed il gatto delle nevi. Ë ormai molto probabile che i quattro ragazzi abbiano perso la vita, ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

MONTE GEMMA – Un’escursionista è scivolato sul ghiaccio sul Monte Gemma, nel Lazio, infortunandosi gravemente. L’uomo è stato trasportato in elisoccorso al San Camillo di Roma in codice rosso.

PIEMONTE – Almeno tre incidenti valanghivi di cui uno grave che ha causato il decesso di un Mountain bicker.

PASSO DELLA PRESOLANA – Una coppia è scivolata sul ghiaccio in Lombardia, al Passo della Presolana, e nonostante i tentativi dei Vigili del Fuoco e del CNSAS non c’è stato nulla da fare per salvarli. La coppia percorreva una stradina innevata quando improvvisamente la donna è caduta in un canale ghiacciato, trascinando con se anche il compagno per centinaia di metri. Entrambi purtroppo non ce l’hanno fatta.

ALLERTA VALANGHE NEI PROSSIMI GIORNI | L’arrivo di un’ondata di caldo africano provocherà un repentino aumento delle temperature soprattutto sui monti sia alpini che appenninici: il rischio valanghe, in tal caso, sarà elevatissimo dato che il manto nevoso diverrà molto instabile. Prestare la massima attenzione ed evitare di imbattersi in gite ed escursioni montane.

A cura di Raffaele Laricchia

