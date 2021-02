Meteo: Candelora con ultime piogge al sud, anticipo di primavera alle porte

Candelora grigia su tante regioni, residue piogge al sud. Alta pressione in forte rinforzo da domani e clima primaverile. Le previsioni meteo.

La blanda perturbazione atlantica arrivata ieri sul Meridione sta esaurendo stamattina le sue ultime forze. Ancora tante nubi avvolgono il centro-sud, mentre piogge deboli e isolate interessano Puglia, Calabria e Sicilia. Tante le nebbie e le nubi basse al nord, ma questo grazie all’alta pressione in graduale rinforzo a partire da ovest.

Sarà proprio l’alta pressione la protagonista indiscussa dei prossimi giorni, soprattutto al centro-sud, dove ci aspettiamo un nettissimo aumento delle temperature.

METEO 2 FEBBRAIO 2021 | Candelora grigia su tante regioni da nord a sud, sia a causa della residua perturbazione situata sul Meridione e sia per l’alta pressione in rinforzo al nord. Isolate piogge attese entro il pomeriggio su Sicilia e Calabria, mentre migliorerà sui restanti settori. In serata migliora ovunque.

Ancora nubi basse su Molise, Abruzzo, Marche e Sardegna settentrionale, ma non escludiamo maggiori schiarite dal pomeriggio. Stesso discorso anche per la pianura Padana tra Lombardia, Emilia e Piemonte, ora avvolta da foschie e nebbie.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Da domani le condizioni meteo saranno sempre più stabili e le temperature saliranno fino a raggiungere valori tipici della primavera. Ve ne abbiamo parlato qui.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>