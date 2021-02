Mite e bel tempo in settimana, poi forti temporali nel week-end

Forte alta pressione e importante aumento delle temperature in arrivo. Quasi 25°C sulle isole maggiori in settimana. Week-end torna il maltempo? Le previsioni meteo per la settimana.

L’alta pressione sta rapidamente spazzando via gli ultimi strascichi del maltempo arrivato ad inizio settimana ed è pronta a regalare una settimana molto stabile e soprattutto molto mite per il periodo. Sarà un vero e proprio assaggio di primavera quello in arrivo in Italia, in particolar modo al centro-sud dove da domani e fino a domenica le temperature si porteranno a tratti oltre i 20°C.

ITALIA DIVISA TRA NUBI BASSE E SOLE | Da domani l’anticiclone africano invaderà tutta Italia e porterà tempo stabile da nord a sud, con manifestazioni ovviamente diverse in base alle aree geografiche. Per esempio al nord la stabilità sarà caratterizzata da tante nubi basse, foschie e banchi di nebbia, così come su Liguria e Toscana. Discorso diverso per il lato adriatico e il sud, così come colline e rilievi, dove dominerà spesso il Sole.

Le temperature saliranno fino a 18-20°C su tutto il centro-sud, ma addirittura saranno possibili picchi di 23-25°C su Sardegna e Sicilia tra giovedì e sabato. Al nord la colonnina di mercurio non andrà oltre i 9-12°C, grazie alla prevalenza di nubi e banchi di nebbia.



NEL WEEK-END CAMBIA TUTTO | Proprio in concomitanza col week-end il tempo tornerà a cambiare in maniera repentina su parte dell’Italia. Tra sabato sera e domenica avanzerà da ovest un lento ed intenso fronte perturbato di origine atlantica, in grado di arrecare piogge diffuse ed anche temporali particolarmente violenti. I fenomeni coinvolgeranno soprattutto i settori più occidentali come Sardegna, Liguria, Piemonte, Toscana, Emilia e Lombardia: qui saranno possibili rovesci molto abbondanti e temporali stazionari, in grado di riversare al suolo ingenti quantità di pioggia.

Questa perturbazione, entro lunedì, attraverserà anche il resto della penisola in modo più rapido e meno incisivo.

A cura di Raffaele Laricchia

