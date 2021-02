Paura ad Amalfi: frana costone sulla statale, si scava fra le macerie

Momenti di paura poco fa ad Amalfi, nel Golfo di Salerno, dove si è verificata una grossa frana. Poco prima delle 10 si è staccata una notevole quantità di materiale roccioso dal costone sottostante il rione di Vagliendola.

Grossi massi e materiale terroso sono precipitati pericolosamente sulla strada statale 163 Amalfitana e il sottostante lungomare, seppellendo l’imbocco del tunnel “Matteo Camera” e finendo sull’area parcheggio del ristorante “La Marinella”. L’arteria è stata chiusa al traffico veicolare. Percorsi obbligati via Positano e Sorrento, e Fuore e Agerola.

I testimoni parlano di un forte boato che ha preceduto l’evento franoso. “Sembrava un terremoto”, racconta un passante. “E’ un disastro, un vero disastro”. Queste le prime parole del sindaco di Amalfi,Daniele Milano, contattato dall’Adnkronos in merito all’accaduto. “Abbiamo già attivato tutta la linea di emergenza – spiega Milano – e allertato la sala operativa regionale, la Prefettura e i Vigili del Fuoco”. Al momento non risultano feriti o dispersi anche se, sottolinea il sindaco, “il materiale franato sulla strada è imponente e nessuno in questo momento è in grado di escludere che vi siano persone coinvolte.

Fonte immagine di copertina: ilvescovado.it

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>