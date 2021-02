Previsioni meteo: intenso maltempo nel week-end, forti temporali al nord

Confermato il forte peggioramento nel week-end. Piogge e temporali al nord e poi sul centro-sud. Le previsioni meteo del fine settimana.

L’alta pressione sub-tropicale ha raggiunto l’Italia e ha portato sin da oggi condizioni meteorologiche simil-primaverili sulle nostre regioni centro-meridionali e le solite nubi basse al nord. Questo assaggio di primavera andrà avanti fino a sabato su tutta la penisola e sarà maggiormente percepita al sud dove i termometri registreranno fino a 23-24°C, mentre domenica le carte in tavola cambieranno nettamente.

Una forte perturbazione Atlantica, al momento “intrappolata” sulla penisola iberica, sul Marocco e le Canarie, si muoverà molto lentamente verso lo Stivale arrecando un forte e intenso peggioramento. Le prime regioni a fare i conti col maltempo saranno quelle nord-occidentali come Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta: qui già da sabato sera si affacceranno le prime piogge e qualche locale intenso temporale, ma il grosso del peggioramento arriverà domenica con maltempo diffuso e intenso sia sul nord-ovest che sul nord-est.

Molto probabile l’arrivo di temporali semi-stazionari su Liguria, alta Toscana, Piemonte, Emilia e Lombardia, in grado di riversare importanti quantità di pioggia al suolo. La neve scenderà solo in montagna.

Tra domenica pomeriggio e sera i fenomeni si estenderanno gradualmente al centro Italia, dopodiché toccherà al sud ad inizio prossima settimana.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

CLIMA MITE NEL WEEK-END | Le temperature saranno ancora piuttosto alte al centro-sud sia sabato che domenica. Massime fino a 23-24°C sono previste in Sardegna, tra 20 e 22°C su Sicilia, Calabria, Puglia. Fino a 17-19°C su Campania, Basilicata, Molise, Lazio. Via via più fresco verso nord.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook