Turchia: pesanti inondazioni nella provincia di Smirne

Non c’è pace per la zona di Smirne, nella Turchia occidentale. Dopo le forti scosse di terremoto degli ultimi giorni (per fortuna senza danni), la città è stata colpita nelle ultime ore anche da una forte ondata di maltempo.

Piogge torrenziali hanno causato estese inondazioni nella prima parte di Martedì, bloccando le arterie principali nel centro della città e nei quartieri circostanti come Aliağa, Foça e Dikili. Alcuni corsi d’acqua nel distretto di Balçova sono straripati e molte residenze e attività commerciali a Karabağlar e Bayraklı sono state pesantemente colpite. Come vediamo dalle immagini molti veicoli sono rimasti bloccati per l’alto livello dell’acqua, con conseguenti ingorghi e disagi al traffico.

Il maltempo ha provocato anche una vittima nel distretto di Menderes. A causa dell’eccessiva quantità d’acqua caduta in poco tempo, un muro di rinforzo è crollato nel distretto di Karabağlar. Diverse persone hanno dovuto evacuare le loro abitazioni.

Pesantemente colpito anche il distretto di Foça, località turistica sull’Egeo, con piogge alluvionali che hanno investito case e negozi. La città è stata investita anche da una forte grandinata. Nella provincia di Tekirdağ, le piogge torrenziali sono state accompagnate da forti venti con parecchi danni. Diversi i torrenti straripanti. Un ponte che collega un villaggio di Tekirdağ alla vicina Edirne è crollato a causa delle inondazioni.

A cura di Francesco Ladisa

