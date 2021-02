Wind KO da ore: problemi con rete e chiamate in gran parte d’Italia

Un pesante disservizio interessa la WIND (WindTre) dal pomeriggio di oggi. La rete della nota compagnia telefonica ha smesso di funzionare all’incirca dopo le 16 di oggi e tutt’ora il problema sembra essere ancora presente in gran parte d’Italia.

Il disservizio riguarda soprattutto le chiamate (impossibili sia in entrata che in uscita) ma in alcuni casi anche la rete internet. Migliaia le segnalazioni in queste ore da tante parti d’Italia, da Milano a Verona, da Bologna a Roma, da Napoli a Bari.

Secondo il sito DownDetector (che rileva in tempo reale problemi e interruzioni di molteplici servizi) è stato registrato un picco di segnalazioni con oltre 7.500 utenti che in una mezz’ora hanno ravvisato disservizi. Per il 71% dei casi si registrano difficoltà a ricevere o inoltrare chiamate e messaggi, mentre per il 19% si tratta dell’assenza di internet e per il 7% un blackout totale.

Al momento non si conoscono le cause del disservizio che sta colpendo milioni di italiani.

A cura di Francesco Ladisa

