Caldo anomalo anche in Germania, neve in fusione e alluvioni in atto

Caldo anche in Germania, si fonde la neve in montagna e scatena alluvioni in pianura. Le immagini da Francoforte.

L’aria calda nord-africana che da oltre due giorni sta affluendo nel Mediterraneo, soprattutto in Italia, si sta facendo sentire anche sull’Europa centrale. Le temperature sono nettamente aumentate soprattutto tra Austria, Svizzera, Germania meridionale e tutto l’arco alpino, anche di oltre 7-10°C oltre le medie del periodo.

In pianura Padana l’aumento termico è decisamente più contenuto rispetto ai monti proprio grazie alle nubi basse e alle nebbie che “trattengono” l’aria fredda nei bassi strati. Sui monti, invece, le temperature aumentano in modo marcato portandosi esageratamente oltre i valori tipici delle montagne in inverno. Questa situazione sta duramente colpendo soprattutto i versanti settentrionali delle Alpi, sin su Austria, Svizzera e Germania.

Il forte aumento delle temperature ha causato la fusione di importanti quantità di neve presenti oltre i 1000 metri di altitudine, dove erano presenti imponenti accumuli nevosi grazie alle nevicate copiose delle scorse settimane.

Le immagini che vi mostriamo arrivano dalla zona di Francoforte e le adiacenti campagne, dove la fusione della neve in montagna ha causato l’esondazione dei fiumi e alluvioni improvvisi.

A cura di Raffaele Laricchia

