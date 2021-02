Il razzo Falcon 9 dà spettacolo: gas rilasciati creano una nebulosa

Spettacolo alla base di Cape Canaveral, lancio del Falcon 9 provoca la formazione di una “nebulosa”. Le immagini.

Nella mattina di giovedì 4 febbraio, attorno alle 07.20, la stazione spaziale di Cape Canaveral della Florida ha lanciato in orbita altri 60 satelliti Starlink attraverso l’uso del razzo Falcon 9.

Dopo il lancio, il primo stadio del Falcon 9 è tornato con successo sulla Terra atterrando sulla nave drone Of Course I Still Love You di stanza nell’Oceano Atlantico. Ciò che più è saltato all’occhio, però, è stata l’incredibile scia di gas rilasciata dal razzo Falcon 9, alimentato dal motore Merlin: l’effetto è a dir poco straordinario come potete osservare dalle immagini: i gas emessi dal motore hanno creato un’enorme nube azzurra molto simile ad una nebulosa.

I motori Merlin sono stati sviluppati dalla SpaceX per i lanci di Falcon 1, Falcon 9 e Falcon Heavy. Utilizza come propellenti il cherosene RP-1 (una forma molto raffinata di cherosene) e l’ossigeno liquido in un ciclo a generazione di gas.

A cura di Raffaele Laricchia

