Lieve scossa di terremoto nel nord della Puglia: leggero tremore nella zona di Foggia

Una lieve scossa di terremoto si è verificata nella Puglia settentrionale alle ore 8:52 di oggi.

Il sisma, secondo le rilevazioni dell’INGV, è stato di magnitudo 2.2 sulla scala Richter e si è verificato a 11 km da Foggia, a ridosso dell’aeroporto militare di Amendola.

La scossa, avvenuta a una profondità di 9 km, è stata avvertita lievemente nell’area a est di Foggia.

Vi ricordiamo che potete consultare in tempo reale la situazione sismica in Italia con la nostra sezione dedicata “terremoto in tempo reale”.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook