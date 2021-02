Liguria: frana sull’Aurelia tra Moneglia e Sestri Levante

Ancora frane in territorio ligure. Nelle prime ore del mattino si è verificato un cedimento di terreno sulla Via Aurelia, nel tratto tra Moneglia e Sestri Levante, in frazione Bracco, a poche centinaia di metri dal bivio che scende verso Riva Trigoso.

Lo smottamento è probabilmente una conseguenza delle piogge delle settimane scorse. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e i tecnici Anas, che ha in gestione la strada. Non risultano interruzioni al traffico e non vi è stata alcuna conseguenza a persone.

Foto di repertorio

A cura di Francesco Ladisa

