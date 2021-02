Meteo: forte perturbazione atlantica in avvicinamento, domani maltempo sul nord-ovest

Arriva il maltempo dopo tanta alta pressione. Rovesci e temporali domani sul nord-ovest, caldo invece al sud! Le previsioni meteo per domani.

L’intensa perturbazione atlantica situata sulla penisola iberica e responsabile dell’arrivo dell’anticiclone africano in Italia, inizia gradualmente a spostarsi verso est ovvero verso la nostra penisola dove arrecherà un diffuso peggioramento nel week-end.

I primi segni del peggioramento del tempo arriveranno domani, 6 febbraio, sulle regioni nord-occidentali: le nubi saranno presenti per tutto il giorno ma i fenomeni giungeranno solo a partire dal pomeriggio. Ci aspettiamo piogge diffuse su Liguria e Piemonte, localmente anche molto forti specie in serata (su savonese e genovese). Dopo il tramonto i fenomeni si estenderanno anche a Valle d’Aosta e Lombardia occidentale. Entro tarda sera il maltempo raggiungerà anche Toscana settentrionale, Lombardia centro-orientale, Emilia, Trentino Alto Adige e alto Veneto.

L’aria sarà ancora particolarmente calda per il periodo, per cui nevicherà solo oltre i 1200/1400 metri di quota sull’arco alpino.



Sul centro-sud, invece, domani raggiungeremo l’apice del caldo come descritto in questo articolo. Le temperature raggiungeranno a tratti i 26-27°C sulle isole maggiori, davvero anomali per l’inizio di febbraio.

A cura di Raffaele Laricchia

