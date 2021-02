Nebbie di mare avvolgono Cagliari, paesaggio spettrale al mattino

Nebbia e clima uggioso su Cagliari, si tratta delle nebbie di mare tipiche della primavera.

Risveglio davvero insolito per Cagliari oggi 5 febbraio 2021: il capoluogo sardo è stato avvolto da vasti banchi di nebbia sin dal cuore della notte e per tutta la mattina. Si è trattato delle “nebbie di mare”, ovvero nebbie da avvezione tipiche dei primi tepori primaverili nel Mediterraneo.

La visibilità in città , ma soprattutto sulle coste, era decisamente scarsa stamattina e la temperature non riusciva a superare i 13°C. La nebbia di mare è un fenomeno legato all’arrivo di masse d’aria più calde da sud: esse scorrono sopra la superficie marina che presenta temperature nettamente più basse e di conseguenza l’aria calda e umida tende a condensare proprio in prossimità del mare. Ecco che vengono a formarsi grossi banchi di nebbia a pelo d’acqua, i quali si dirigono grazie alle brezze sulla terraferma.

In tarda mattinata le nebbie si sono diradate su tutta la provincia di Cagliari e le temperature si sono impennate improvvisamente superando anche i 20°C.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook