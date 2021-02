Sfuriata calda nelle prossime 48 ore, tanta sabbia del Sahara in arrivo su tutta Italia

Apice dell’alta pressione africana in Italia domani, ulteriore aumento delle temperature fino a 27°C al sud. Poi arrivano maltempo e sabbia!

L’alta pressione sub-tropicale raggiungerà a breve l’apice della sua intensità in questa anomala prima settimana di febbraio. Le temperature, già molto alte da diversi giorni, aumenteranno ulteriormente nel corso di sabato raggiungendo valori tipici dei mesi di aprile e maggio. L’aria calda proveniente dal nord Africa investirà in pieno le regioni del sud e le isole maggiori, dove ci aspettiamo almeno 2-3°C in più di oggi!

METEO 6 FEBBRAIO 2021 | Giornata molto mite per il periodo su tutto il centro-sud: temperature massime fino a 26-27°C su Sardegna e Sicilia, tra 20 e 23°C sul resto del sud Italia. Fino a 21°C su Napoli e Bari, quasi 27°C su Palermo.

Temperature prossime ai 20°C anche nel Lazio, mentre saranno più basse sul resto del centro-nord (pur sempre sopra le medie del periodo).



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Si intensificherà il vento di scirocco su gran parte del Meridione, in particolare sulla Puglia. Le correnti meridionali saranno ricche di pulviscolo del deserto del Sahara, il quale tenderà a sporcare e ingiallire i nostri cieli da nord a sud e addirittura di gran parte dell’Europa centrale. Tutto questo pulviscolo è destinato a scendere al suolo con le piogge attese nella giornata di domenica, sporcando ogni genere di superficie.

I primi intensi fenomeni arriveranno sabato sera sul nord-ovest, dopodiché toccherà al resto d’Italia tra domenica e l’inizio della prossima settimana.

Grazie all’arrivo del maltempo osserveremo un graduale calo delle temperature specie al centro-sud: già domenica avremo un calo di almeno 3-4°C (le massime non andranno oltre i 20-21°C), mentre lunedì si ritornerà quasi in linea con le temperature tipiche del periodo.

Potrebbe interessarti: arriverà il gelo siberiano? Leggi qui

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook