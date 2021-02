Meteo: apice del caldo oggi, fino a 27°C al sud! Maltempo in arrivo al nord-ovest

Apice del caldo al centro-sud oggi, arriva il maltempo sul nord-ovest. Neve solo in alta quota! Le previsioni meteo per oggi.

Sarà una giornata di gran lunga diversa dal solito su tante nostre regioni, stante la presenza di un vasto campo di alta pressione africana carica di aria particolarmente calda per il periodo. Già nelle scorse 48 ore abbiamo assaporato temperature fino a 25-26°C sulle isole maggiori e in Calabria, ma oggi l’ondata di caldo raggiungerà l’apice e quindi temperature ancora più alte.

METEO 6 FEBBRAIO 2021 | Resiste l’alta pressione africana su tutto il centro-sud, pertanto ancora tempo stabile oggi e clima molto mite per il periodo. Discorso diverso per il nord-ovest, dove si affaccerà una perturbazione atlantica piuttosto intensa che riporterà la pioggia sin dal pomeriggio. Non escludiamo locali nubifragi su Liguria e Piemonte in serata. Entro la tarda sera le piogge si estenderanno a Toscana settentrionale, Emilia, Lombardia, alto Veneto e Trentino Alto Adige.

Nevicate previste sulle Alpi solo oltre i 1300-1400 metri di altitudine a causa delle temperature ancora particolarmente alte. Le precipitazioni saranno ricche di sabbia desertica, come descritto in questo articolo.



Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Più stabile, come detto poc’anzi, al centro-sud ma non mancheranno delle nubi basse e nebbie mattutine sulle coste e pianure. Le temperature massime saliranno fin sui 24-25°C su tutta la Sardegna e la Sicilia, mentre si porteranno tra i 18 e 22°C su Calabria, Puglia, Basilicata e Campania. Picchi di 27°C sulla Sicilia settentrionale, Sardegna meridionale e zone interne calabresi. Sarà una giornata tipica di maggio su tante località.

Potrebbe interessarti: arriverà il gelo siberiano? Leggi qui

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook