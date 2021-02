Pesanti alluvioni in Germania: fusione della neve esagerata e gravi disagi [FOTO]

Vaste alluvioni in Germania, impennata delle temperature provoca fusione della neve in montagna. Le immagini.

Germania ancora alle prese con eventi alluvionali nonostante l’assenza di piogge: la causa risiede nell’esagerato aumento delle temperature in atto da tre giorni, che ha innescato la rapida fusione della neve presente sui rilievi alpini settentrionali. I venti miti provenienti da sud hanno valicato l’arco alpino e hanno subito un ulteriore riscaldamento a causa dell’effetto favonio che, oltralpe, provoca un calo dell’umidità ed un parallelo aumento termico.

Le temperature in montagna ed anche a bassa quota hanno superato i 5-10°C ed ecco che enormi quantità di neve si sono sciolte, causando un inesorabile aumento del livello dei fiumi ed episodi alluvionali.

Inondazioni sono in atto Wetterau a Eichen, vicino a Hanau dopo che nei giorni scorsi era stata colpita la zona di Francoforte. Vasti territori sono stati allagati e molte abitazioni sono finite sott’acqua. Al momento, fortunatamente, non risultano feriti o vittime.

A cura di Raffaele Laricchia

