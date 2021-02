Sabbia del deserto invade la Spagna, ora tocca all’Italia [IMMAGINI]

Grandi quantità di sabbia sahariana in Spagna, intere città sporche e piene di polvere rossastra. Le immagini.

La Spagna ha fatto i conti con una delle più intense ondate di pulviscolo sahariano degli ultimi anni. Le intense correnti meridionali, provenienti dall’entroterra algerino, hanno sollevato ingenti quantità di pulviscolo desertico e le hanno trascinate nel cieli della penisola iberica e del Mediterraneo occidentale. Già stamattina vi avevamo mostrato gli effetti della sabbia sui Pirenei, in grado di stravolgere la colorazione dell’intero paesaggio.

La sabbia è caduta al suolo grazie alla pioggia avvenuta nelle scorse ore, sporcando qualsiasi genere di superficie. Strade, auto, tetti, finestre e qualsiasi altro oggetto sono ricoperte da un sottile strato di sabbia rossastra. Le immagini che arrivano da Alicante, Granada e altre città spagnole parlano da sole.

La vasta nube di sabbia ha da poco raggiunto il nord-ovest Italia, come vi abbiamo mostrato in questo articolo, ma nelle prossime ore invaderà anche il resto della penisola. I cieli diverranno lattiginosi e sporchi, e l’atmosfera specie nelle ore serali assumerà connotati rossastri. Domani, con l’arrivo della pioggia su tante nostre regioni, la tanta sabbia scenderà al suolo sporcando auto, finestre, terrazzi ecc…

Ci teniamo a precisare che le quantità di pulviscolo in arrivo in Italia sono inferiori rispetto a quelle precipitate in Spagna, pertanto gli effetti non saranno così esagerati come nelle foto che vi abbiamo mostrato.

A cura di Raffaele Laricchia

