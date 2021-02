Tempeste di sabbia in Algeria, atmosfera marziana su città e spiagge

Tempeste di sabbia colpiscono l’Algeria sin sulle coste del Mediterraneo. Atmosfera marziana e rossastra.

Le intense correnti di libeccio, che dal nord Africa si gettano nel Mediterraneo, stanno trasportando enormi quantità di pulviscolo desertico proveniente dal Sahara algerino. La nube di sabbia ha dapprima avvolto la Spagna ed ora invece sta interessando l’Italia. L’area più colpita, ovviamente, è proprio l’Algeria considerando che si trova a ridosso del deserto e ha subito gli effetti più pesanti di questa ondata di maltempo.

Ebbene in Algeria si sono verificate delle vere e proprie tempeste di sabbia che hanno avvolto intere città e finanche le spiagge che si affacciano sul Mediterraneo. L’atmosfera è surreale: tutto appare rossastro, come un paesaggio marziano. L’aria è molto ricca di polveri desertiche che vanno a creare problemi alla respirazione. Le autorità , infatti, hanno consigliato di non uscire dalle proprie abitazioni nei centri più colpiti dal pulviscolo.

A cura di Raffaele Laricchia

