Temporale con grandine su Genova: strade imbiancate

Sta entrando nel vivo in queste ore la fase di maltempo sull’Italia, dovuta all’ingresso di un nuovo fronte instabile di origine atlantica.

Un intenso sistema temporalesco, caratterizzato da frequenti fulminazioni, forti rovesci di pioggia e grandine, ha interessato poco fa la Liguria centrale e quindi l’area di Genova.

Una breve ma intensa grandinata si è verificata nel capoluogo, soprattutto nei quartieri fuori dal centro e sulle alture di Genova, imbiancando a tratti strade, prati e tetti delle case. Il fenomeno non ha causato particolari disagi.

Insieme alla pioggia e alla grandine le precipitazioni stanno scaricando al suolo anche la sabbia, presente in grandi quantità in atmosfera come vi abbiamo raccontato attraverso altri articoli.

A cura di Francesco Ladisa

