Vaste nube di sabbia dal Nord-Africa: video spettrale sulle Alpi Svizzere, la neve diventa gialla

Come vi abbiamo mostrato già in alti articoli di ieri, una vasta nube di sabbia proveniente dalle zone desertiche del Nord-Africa , sospinta da forti correnti meridionali, si è portata sull’Europa raggiungendo anche paesi come la Francia e l’Austria.

La presenza di pulviscolo desertico nell’atmosfera ha colorato di giallo-arancio i cieli, creando uno scenario spettrale soprattutto nelle zone alpine, dove si sono “mescolate” neve e sabbia.

Ecco un filmato di ieri dalle Alpi Svizzere, dove il fenomeno è stato molto pronunciato. Come vediamo il cielo è diventato rossastro e la neve ha assunto il tipico color sabbia, fra lo stupore dei numerosi sciatori presenti.

L’Harmattan

Il vento carico di sabbia Sahariana raggiunge le Alpi svizzere pic.twitter.com/f3UDhNOxg1 — Piazza italia #PAFI (@PiazzaaItalia) February 6, 2021

In queste ore il “carico” di sabbia in atmosfera si sta spostando principalmente sul centro-sud Italia, dove persiste un forte richiamo di miti correnti sud-occidentali. Sabbia che cadrà al suolo con la pioggia (prevista soprattutto sulle regioni tirreniche e centrali) e sporcherà ogni genere di superficie.

A cura di Francesco Ladisa

