Bufere di neve e temperature fino a -11°C, il gelo russo colpisce la Germania [FOTO]

Gelo siberiano avvolge la Germania, temperature fino a -11°C in pianura. Imbiancata Berlino. Le immagini.

L’aria gelida siberiana ha raggiunto la Germania nel corso della notte, dove ha portato un vertiginoso crollo delle temperature e anche nevicate diffuse sotto forma di bufere a causa dei venti sostenuti. Le temperature sono crollate soprattutto sui settori settentrionali e nord-orientali, tanto che la colonnina di mercurio si è portata sui -10/-11°C a quote pianeggianti. (vedi le temperature in tempo reale in Europa).

La neve ha imbiancato Berlino, Brema, Hannover, Dortmund, Bielefeld, Dusseldorf, Wolfsburg, Munster, Lipsia.



L’aria gelida proveniente dall’est ha colpito anche Berlino: nella capitale tedesca la temperatura è crollata a -7°C e la città appare tutta bianca dopo la nevicata di questa mattina. Il gelo siberiano si muove molto lentamente e nei prossimi due giorni conquisterà tutta la Germania meridionale e i Balcani settentrionali, lambendo l’arco alpino.

Entro il week-end il gelo irromperà anche in Italia, dove porterà un sensibile calo termico da nord a sud e molto probabilmente nevicate fino in pianura al centro-sud.

A cura di Raffaele Laricchia

