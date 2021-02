Crollo ghiacciaio sull’Himalaya: bilancio si aggrava, almeno 18 vittime e 150 dispersi

Si è aggravato il bilancio delle vittime del disastro avvenuto ieri sull’Himalaya, dove un ghiacciaio è crollato causando una improvvisa esondazione di due fiumi che hanno travolto un diga.

Sono 18 i morti finora accertati, mentre almeno 150 sono le persone disperse. Una trentina sono intrappolati in un tunnel e si sta cercando di raggiungerli. Nella zona sono stati inviati centinaia di militari, paramilitari ed elicotteri dell’esercito.

Il disastro è avvenuto nel distretto di Chamoli, nello Stato di Uttarakhand, sulla catena montuosa dell’Himalaya: il discioglimento del ghiacciaio, causato da un significativo riscaldamento climatico, ha innescato una valanga di acqua, mista a fango e detriti, che ha causato l’esondazione dei due fiumi e obbligato all’evacuazione di alcuni villaggi.

I soccorsi si stanno concentrando sulla ricerca degli operai di due centrali elettriche in costruzione travolte dalla frana: le operazioni si sono interrotte nella notte ma sono riprese all’alba per cercare di salvare una trentina di persone intrappolate nel tunnel che era in costruzione nei pressi di una centrale.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook