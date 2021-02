Meteo, risveglio variabile ma si avvicinano altre perturbazioni atlantiche!

Risveglio variabile con Sole e nubi, qualche pioggia dal pomeriggio sulle regioni tirreniche. Domani intensa perturbazione! Le previsioni meteo.

Splende il Sole su molte località questa mattina, mentre su altre ancora scorrono nubi minacciose: sono gli effetti della variabilità che caratterizzerà tutta la giornata di oggi, in attesa di altre perturbazione di cui vi abbiamo parlato in questo articolo.

METEO 8 FEBBRAIO 2021 | Cieli sereni o poco nuvolosi su gran pare del nord e anche sui versanti adriatici e ionici. Ancora tante nubi in Puglia al mattino, ma torneranno delle schiarite dal pomeriggio. Discorso diverso per il lato tirrenico, dove ora troviamo ampie schiarite: qui dal pomeriggio avremo un netto aumento della nuvolosità e anche l’arrivo di deboli e locali piogge, specie tra Toscana e Calabria, inclusa anche la Sardegna. Venti in graduale rinforzo da ovest sulle regioni tirreniche.

Il vero e proprio peggioramento arriverà domani con piogge diffuse e localmente intense sul centro-sud.

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>