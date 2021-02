Puglia, scossa di terremoto avvertita nel barese: tremori tra Ruvo, Terlizzi e Bitonto

Debole scossa di terremoto nel nord barese, in Puglia. Epicentro su Terlizzi e Bitonto, boati avvertiti. Ecco i dati dell’INGV.

Una scossa di terremoto di debole entità è stata registrata oggi 8 febbraio 2021, esattamente alle 16.38, sulla pianura del nord barese, in Puglia. Molte segnalazioni arrivate da Terlizzi, Ruvo di Puglia e Bitonto.

Secondo i dati dell’INGV il terremoto è stato di magnitudo richter 2.5, mentre l’ipocentro è stato localizzato a soli 2 km di profondità. Il sisma è stato molto superficiale, motivo per cui è stato maggiormente avvertito dalla popolazione dell’area epicentrale.

L’epicentro è stato localizzato poco a est di Terlizzi, sulla strada che porta a Bitonto, nel nord barese. Tremori e boati durati pochi istanti sono stati avvertiti dalla popolazione in un raggio di circa 20 km tra Ruvo, Bitonto, Terlizzi, Palo del Colle, Molfetta, Giovinazzo e Bari Palese. Naturalmente non ci sono danni a cose o persone.

Ecco i centri abitati nel raggio di 20 km:

Comune Prov incia Dist anza (km) Pop olazione Cum ulata Pop olazione Terlizzi BA 4 26983 26983 Molfetta BA 8 59874 86857 Bitonto BA 9 55540 142397 Giovinazzo BA 9 20480 162877 Ruvo di Puglia BA 9 25534 188411 Palo del Colle BA 13 21651 210062 Bisceglie BT 14 55422 265484 Corato BA 15 48312 313796 Binetto BA 16 2234 316030 Modugno BA 17 38515 354545 Grumo Appula BA 17 12961 367506 Bitetto BA 17 11971 379477 Toritto BA 17 8530 388007

A cura di Raffaele Laricchia

