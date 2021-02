Gelo siderale tra Canada e Stati Uniti, si sfiorano i -40°C

Gelo estremo nel nord America, anche sotto i -40°C in Canada. I vestiti stanno in piedi da soli.

A circa una settimana dalla tempesta Orlena che ha letteralmente sepolto di neve gran parte degli Stati Uniti nord-orientali, sotto una coltre spessa fino a 80-100 cm, è in atto un’altra intensa ondata di gelo polare.

Aria estremamente gelida in discesa dal Canada sta colpendo soprattutto Massachussets, New Jersey e l’area dei Grandi Laghi. Si registrano accumuli nevosi di 15 cm a New York e oltre 30 cm a ridosso dei Laghi americani. Ma il dato più incredibile è rappresentato dalle temperature estremamente basse soprattutto tra Canada meridionale, Minnesota, North Dakota, Wisconsin, Nebraska, Michigan, Iowa e Illinois.

Le temperature oscillano tra i -20 e i -40°C su questi territori: i valori più bassi sono in Canada, dove addirittura si registrano temperature di -45/-46°C sui settori centrali del Paese. Si tratta di temperature davvero basse, simili a quelle siberiane. Fa talmente freddo che i vestiti si congelano istantaneamente e riescono a stare in piedi da soli sulla neve.

A cura di Raffaele Laricchia

