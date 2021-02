Meteo, giornata autunnale con nubi, piogge e temperature ALTE

Maltempo e giornata pienamente autunnale. Temperature alte per il periodo, fino a 15-16°C al sud! Le previsioni meteo per oggi 9 febbraio 2021.

Tempo grigio ma sicuramente non freddo oggi su quasi tutta Italia: l’arrivo di una nuova perturbazione atlantica ha innescato un diffuso guasto prevalentemente sulle regioni del centro-sud e del lato tirrenico, dove troviamo tante nubi e anche piogge. I fenomeni più intensi stanno interessando in queste ore la Campania, dove viene segnalato qualche isolato forte rovescio sul Cilento. Le temperature sono particolarmente alte a causa dell’ennesimo richiamo di aria mite nord Africana verso la nostra penisola.

METEO 9 FEBBRAIO 2021 | Piogge sui settori tirrenici al mattino, in estensione a Basilicata e Calabria settentrionale. Fenomeni blandi e molto isolati anche su Calabria meridionale e Sicilia.

Il versante adriatico resterà in ombra ad eccezione di qualche rapida pioviggine su foggiano, barese, bat e brindisino. Nubi e schiarite sulle coste di Molise, Abruzzo e Marche, mentre qualche fenomeno in più (nevoso oltre i 1500 metri) lo avremo in Appennino.

Asciutto anche al nord-ovest, dove avremo poche nubi e schiarite. Discorso diverso per il nord-est dove i cieli saranno spesso nuvolosi e si susseguiranno brevi piogge specie su Veneto, Emilia, Trentino e Friuli Venezia Giulia. Neve sulle Alpi orientali oltre 1000 metri.

Si farà sentire il vento di libeccio su tutto il centro-sud, con raffiche più sostenute sulle coste tirreniche. I mari saranno molto agitati o addirittura grossi su Lazio e Campania (onde alte fino a 5 metri). Clima purtroppo ancora molto mite per il periodo, con temperature massime fino a 15-16°C sulle regioni del sud e le isole maggiori.

A cura di Raffaele Laricchia

