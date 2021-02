Meteo: non c’è tregua, altra perturbazione in arrivo. Domani maltempo su quasi tutta Italia

Ultima perturbazione atlantica e mite in arrivo domani, forte maltempo su tante regioni e venti forti. Le previsioni meteo.

Il flusso atlantico è pronto a sferrare l’ultima sua cartuccia prima dell’arrivo del gelo russo nel Mediterraneo (atteso soprattutto nel week-end). Una vasta perturbazione, ben più intensa ed estesa di quella arrivata oggi, coinvolgerà gran parte dello Stivale, da nord a sud. Il suo approdo in Italia è atteso già nelle prime ore della notte in Sardegna, mentre tra domani mattina e la sera si estenderà a tutto il resto della penisola.

METEO 10 FEBBRAIO 2021 | Avremo maltempo su gran parte della penisola, per cui andiamo con ordine e analizziamo settore per settore.

NORD – Tempo perturbato al mattino su tutto il nord con precipitazioni diffuse e neve sulle Alpi oltre i 900-1000 metri. Graduale miglioramento a partire dal pomeriggio sul nord-ovest e a seguire, in serata, sul nord-est. Temperature alte per periodo, con massime fino a 10-12°C sulla pianura Padana orientale.

CENTRO – Piogge in Sardegna nella notte, dopodiché migliora al mattino. Piogge diffuse in arrivo dal mattino su Toscana e Lazio, in estensione sull’Umbria e zone interne di Marche, Abruzzo e Molise. Fenomeni molto più blandi sui settori adriatici. La neve scenderà solo oltre i 2000 metri di quota a causa di un forte aumento delle temperature alle medio-alte quote (a causa dell’ennesimo richiamo mite nord africano).

Migliora ovunque tra pomeriggio e sera. Venti sostenuti di libeccio.

SUD – Nubi in aumento al mattino, soprattutto in Campania dove avremo piogge diffuse. Tra pomeriggio e sera peggioramento atteso anche su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia dove arriveranno rovesci sparsi e locali temporali. Clima mite per il periodo e venti sostenuti di libeccio ovunque.

A cura di Raffaele Laricchia

