Maltempo in Campania: frana travolge una casa a Pellezzano (Salerno)

Maltempo estremo in Campania, una frana di detriti e fango ha colpito una casa a Pellezzano.

Il forte maltempo che sta colpendo la Campania, in particolar modo il salernitano e tutta l’area del Cilento, sta causando notevoli disagi e purtroppo danni. Frane e smottamenti sono in atto su Amalfi, Ravello, Vietri sul Mare e anche su Pellezzano.

Proprio su Pellezzano si è verificata una dannosa frana, precisamente in Via Calata, nella frazione di Coperchia. La frana ha travolto e sventrato un’abitazione creando il panico tra gli abitanti della zona. Fortunatamente al momento della frana non c’era nessuno nell’edificio. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per i dovuti sopralluoghi. Altre due strutture circostanti sono state evacuate per precauzione.

Il tempo migliorerà nel corso della notte grazie allo spostamento della perturbazione verso est. Domani tornerà il Sole, alternato a nubi sparse, su tutta la Campania.

A cura di Raffaele Laricchia

