Maltempo Liguria: allagamenti e frane nel genovese, tracima l’Entella

Disagi per il maltempo in Liguria e in particolare nel genovese, dove le forti piogge delle ultime ore hanno provocato l’esondazione dell’Entella dal proprio alveo.

Il fiume è tracimato sul lato Chiavari, sommergendo due auto. Fortunatamente nelle vetture non vi era

Il maltempo ha inoltre provocato il crollo di alcuni alberi, franati al suolo soprattutto nelle zone di Carasco e San Quirico.

Infine in Val Graveglia si sono verificate due frane, una delle quali sembra di grossa entità. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per cercare di riportare alla normalità la situazione.

A cura di Francesco Ladisa

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>