Meteo: maltempo agli sgoccioli, domani primi refoli freddi sul nord-est

Maltempo in esaurimento nella notte al sud, domani migliora. Arrivano le prime fredde correnti russe sul nord-est e Adriatico. Le previsioni meteo per domani 11 febbraio 2021.

La forte ondata di maltempo che sta investendo in queste ore il sud, purtroppo anche con danni importanti, è fortunatamente alle sue battute conclusive. Già dalla notte, ma in maniera evidente da domani mattina, il tempo migliorerà su gran parte del sud grazie al rinforzo brevissimo dell’alta pressione. Nel frattempo l’aria gelida siberiana annunciata in questo articolo è in lento movimento verso il Mediterraneo e già da domani inizierà leggermente a traboccare dall’alto Adriatico verso il nord-est.

METEO 11 FEBBRAIO 2021 | Netto miglioramento su gran parte del lato tirrenico e del sud Italia: qui tornerà a splendere il Sole alternato a qualche annuvolamento innocuo. Situazione identica anche sul nord-ovest.

Sui settori adriatici e sul nord-est, invece. avremo un graduale peggioramento nel corso del pomeriggio e in serata. I primi refoli freddi provenienti dalla Russia riusciranno a valicare l’altopiano carsico sloveno e l’Istria gettandosi nell’alto Adriatico, per poi diffondersi su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo. Queste correnti più fredde porteranno un modesto calo termico e anche qualche fenomeno sparso, nevoso in alta collina. Ovviamente parliamo di fenomeni deboli e disorganizzati. In serata i fenomeni molto deboli raggiungeranno anche Molise e Puglia.

Nel video maggiori informazioni per domani, a cura di Raffaele Laricchia:

Please enable JavaScript



Link Embed Copy and paste this HTML code into your webpage to embed.

Restate sintonizzati su www.inmeteo.net! Iscriviti al nostro servizio gratuito su facebook, dove riceverai le notizie più importanti o interessanti senza il minimo sforzo!

A cura di Raffaele Laricchia

Ricevi le notizie di InMeteo su Facebook>